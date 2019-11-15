В Ашхабаде обсуждают вопросы развития транспортной сети в регионе

АШХАБАД, 14 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 ноября в Ашхабаде начало работу 2-е заседание Рабочего комитета Соглашения о создании Международного транспортного и транзитного коридора между Правительствами Исламской Республики Иран, Султаната Оман, Туркменистана и Республики Узбекистан (Ашхабадское Соглашение).

Обсуждаемые вопросы включают правовые аспекты строительства дороги, соответствия таможенных законодательств, координацию действий на пропускных пунктах, логистические аспекты.

ИП "ТУРКМЕНинформ"