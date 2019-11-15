Новый посол Катара приступил к работе в Ашхабаде

АШХАБАД, 15 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Катар Мубараком Абдуррахман Мубараком Аль-Насром, который вручил туркменскому лидеру свои верительные грамоты.

Днем ранее новый глава катарской дипмиссии в Ашхабаде посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана, где его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами, приоритетными направлениями которого были названы политика, экономика и торговля, ТЭК и энергетика, промышленность, строительство, транспорт и коммуникации, инвестиции, туризм, наука, образование, культура, спорт.

До сентября текущего года (с декабря 2014 года) послом Катара в Туркменистане являлся Халифа Ахмад Аль-Сувайди.

ИП "ТУРКМЕНинформ"