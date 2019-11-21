Глава МИД Туркменистана вернулся из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 ноября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов завершил двухдневный визит в Узбекистан, предпринятый с целью участия в прошедшей 15 ноября в Ташкенте встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

Министерская встреча была посвящена вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, инвестиций, экологии и охраны окружающей среды, ходу подготовки к предстоящей второй Консультативной встрече глав центральноазиатских государств в Ташкенте.

ИП "ТУРКМЕНинформ"