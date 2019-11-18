В Ашхабаде обсуждают вопросы экономического развития стран Центральной Азии

АШХАБАД, 18 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Ашхабаде в рамках председательства Туркменистана в Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) стартовали "Дни СПЕКА", в которых принимают участие представители Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На повестку дня мероприятий вынесено обсуждение вопросов развития сотрудничества в рамках Программы в сферах экономики и торговли, траснпорта и транзита, а также инвестиций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"