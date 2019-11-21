МИД Туркменистана посетил посол Кубы

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена встреча с прибывшим с визитом в Ашхабад Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Туркменистане (с резиденцией в Баку) Альфредо Ньевесом Портуондо.

Встреча была организована с целью обсуждения актуальных вопросов развития сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, экономической и гуманитарной областях, сферах здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, туризма и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"