Делегация МОМ посетила Ашхабад

АШХАБАД, 19 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 ноября в МИД Туркменистана была проведена встреча с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии во главе с руководителем представительств МОМ в Казахстане, Кыргызской Республике, Туркменистане и Узбекистане Зейналом Гаджиевым.

В ходе состоявшейся беседы были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимодействия между Туркменистаном и МОМ по линии оказания содействия мигрантам в чрезвычайных ситуациях, а также предупреждения и предотвращения торговли людьми.

ИП "ТУРКМЕНинформ"