Обсуждены актуальные вопросы развития нефтегазовой отрасли страны

АШХАБАД, 20 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание с членами правительства и ответственными руководителями по вопросам развития сферы ТЭК страны.

В частности, были рассмотрены меры по модернизации работы отрасли с учетом последних достижений науки и зарубежных разработок, увеличению объемов добычи природного газа и нефти, производству продукции их переработки, расширению экспорта углеводородов, привлечению новых инвесторов.

Заслушав отчеты, глава государства дал поручения по устранению выявленных в работе предприятий нефтегазового сектора недостатков, увеличению объемов выпускаемой продукции и развитию международного сотрудничества в данной сфере.

ИП "ТУРКМЕНинформ"