Туркменская делегация посетила США

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20-21 ноября делегация официальных и деловых кругов Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Соединенные Штаты Америки.

Программа визита включала участие в прошедших в Вашингтоне ежегодных туркмено-американских политических консультациях, проведение ряда двусторонних встреч, в том числе, с заместителем государственного секретаря США по экономическому развитию, энергетике и окружающей среде Китом Крачем, заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэйвидом Хейлом и другими.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, ТЭК, технологий, энергетики, транспорта и связи и т.д.

ИП "ТУРКМЕНинформ"