Туркменистан посетил спецпредставитель Евросоюза

АШХАБАД, 22 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 ноября специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Петер Буриан завершил двухдневный визит в Туркменистан.

В рамках пребывания в Ашхабаде он посетил МИД Туркменистана и провел ряд двусторонних встреч по вопросам развития сотрудничества Туркменистана с ЕС, как в двустороннем формате, так и во взаимодействии с другими странами центральноазиатского региона, приоритетными направлениями которого были названы торговля и экономика, сельское хозяйство, технологии, экология и охрана окружающей среды, альтернативная энергетика, здравоохранение, транспорт и связь, наука, образование и культура.

ИП "ТУРКМЕНинформ"