Делегация МИД Туркменистана посетила Беларусь

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября пребывающая с визитом в Беларуси делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел приняла участие в прошедшем в Минске очередном раунде туркмено-белорусских межмидовских политических консультаций.

В ходе переговоров было рассмотрено текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах сельского хозяйства, здравоохранения и т.д., углубления взаимодействия на международной арене.

ИП "ТУРКМЕНинформ"