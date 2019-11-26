Глава Туркменистана заслушал отчеты членов правительства

АШХАБАД, 24 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание правительства в цифровом формате.

В ходе совещания вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед главой государства о ходе цифровизации национальной экономики, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, текущем положении дел в сферах экономики и торговли, промышленности, ТЭК и энергетики, ЖКХ, транспорта и связи, науки и образования, спорта, культуры, сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"