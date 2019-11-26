В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества с Узбекистаном

АШХАБАД, 25 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую субботу в Ашхабаде состоялось 15-е заседание совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, для участия в котором в Туркменистан прибыла с визитом правительственная делегация Узбекистана во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым.

В ходе заседания были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в сферах экономики и торговли, сельского и водного хозяйства, экологии и охраны окружающей среды, ТЭК, промышленности, транспорта и коммуникаций, образования, науки, спорта и туризма.

ИП "ТУРКМЕНинформ"