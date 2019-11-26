Глава МИД Туркменистана посетил Дубай

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 ноября делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым завершила двухдневный визит в Объединенные Арабские Эмираты.

23 ноября глава МИД Туркменистана провел торжественную церемонию открытия Генерального консульства Туркменистана в ОАЭ (город Дубай), которое было создано в соответствии с постановлением Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова от 30 августа текущего года в целях дальнейшего развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, эффективной организации консульских услуг, предоставляемых населению, а также в соответствии с Законом Туркменистана "О консульских учреждениях Туркменистана за рубежом". Консульство возглавил Ыхласгелди Аманов, который приступил к своим обязанностям в начале октября.

Также в рамках визита туркменская делегация провела встречи с государственным министром международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим Аль Хашими, заместителем премьер-министра, министром президентских дел ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном, государственным министром иностранных дел ОАЭ Анваром Мохаммедом Гаргашем.

ИП "ТУРКМЕНинформ"