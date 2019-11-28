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В Москве рассмотрели предстоящие парламентские выборы в Узбекистане
27.11.2019 20:13

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Посольстве Республики Узбекистан в Российской Федерации на прошедшей неделе был проведен "круглый стол" по случаю предстоящих выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов, сообщает корреспондент ИА "Дунё".

В мероприятии приняли участие специалисты Российского института стратегических исследований, Института востоковедения, Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Исследовательского института "Диалог цивилизаций", Информационно-аналитического центра при Московском государственном университете, Международного института стратегических исследований "Vector", Евразийской аналитической группы и других академических и аналитических структур, независимые эксперты и журналисты.

Мероприятие началось с доклада дипломатов Посольства, которые ознакомили присутствующих с современным развитием республики и проводимыми масштабными преобразованиями. Представлены подробные сведения об осуществляемых мерах по совершенствованию института выборов, избирательной и партийной системе Узбекистана, новшествах в избирательном законодательстве и практике, ходом подготовки к предстоящему голосованию.

В выступлениях российских экспертов отмечалось, что текущие выборы проходят в условиях масштабных реформ, осуществляемых в Узбекистане по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, которые охватили все сферы жизни государства и общества.

На взгляд аналитиков, намеченные на 22 декабря 2019 года парламентские выборы принципиально отличаются от предыдущих своими количественными и качественными характеристиками. В частности, нынешний избирательный цикл в Узбекистане пронизан такими основополагающими принципами, как всеобщность избирательного права, равное избирательное право, прямое избирательное право, тайное голосование, открытость и гласность выборов.

Как полагают эксперты, принятые законодательные акты в Узбекистане в корне соответствуют статье 21 "Всеобщей декларации прав человека", принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций от 10 декабря 1948 года, а также всем последующим документам ООН, направленным на защиту избирательных прав граждан и совершенствования работы представительных органов власти.

Высокая оценка дана проводимой работе по внедрению в национальную избирательную систему цифровых технологий, в том числе формированию Единого электронного списка избирателей, что позволит организовать и провести выборы исключительно на основе принципа "один избиратель − один голос".

По мнению российских специалистов, осуществляемые реформы в избирательной сфере существенно расширяют права и возможности граждан республики участвовать в предвыборной кампании и быть избранным в представительные органы власти. Позитивную характеристику аналитиков получили предпринимаемые меры по увеличению количества участников выборного процесса, формированию конкурентной политической среды, исключению практики квотирования депутатских мест, усилению позиций политических партий, которым предоставлено право выдвигать своих кандидатов в депутаты.

В качестве "исключительно важного нововведения" обозначено расширение возможностей граждан, проживающих за рубежом, принять участие в голосовании. В частности, увеличение количества избирательных участников на территории России до семи (по одному в городах в городах Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск) послужит широкому охвату избирателей и обеспечению более полной представленности граждан. Большой интерес вызвала новость о запуске специального портала saylov.mfa.uz, через который граждане могут зарегистрироваться для участия в голосования.

В интервью корреспонденту ИА "Дунё" генеральный директор Международного института стратегических исследований "Вектор" Андрей Хриенко подчеркнул, что те изменения, которые за последние годы внесены в избирательное законодательство Узбекистана, органично вписываются в происходящие в республике демократические процессы. Данные нововведения укрепляют и расширяют конституционные права граждан избирать и быть избранным, приведут к позитивным изменениям в общественно-политической жизни страны.

− Принятый в июне текущего года по инициативе Президента Шавката Мирзиёева Избирательный кодекс содержит ряд инновационных аспектов, которые заслуживают высокой оценки и пристального изучения, убежден А.Хриенко. – Были впечатлены от проводимой работы по открытию избирательных участков за рубежом, созданию благоприятных условий для реализации конституционных прав граждан.

По мнению президента "Евразийской аналитической группы" Никиты Мендковича, реформа избирательной системы Узбекистана представляет собой очень важный этап демократизации общественной жизни.

− Страна стремится максимально использовать потенциал выборных институтов для повышения эффективности государства, − подчеркнул аналитик. − Ключевыми мерами считаю повышение роли партий в избирательном процессе, равенство партий и отказ от традиционной партийной квоты. Важное значение имеют меры по формированию списков избирателей, в том числе живущих и работающих за рубежом, что должно помочь им принять участие в политической жизни страны. В итоге, Узбекистан получает более активную политическую систему, основанную на партийной состязательности.

Научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Станислав Притчин полагает, что на сегодняшний день к парламентским выборам в Узбекистане приковано внимание экспертного сообщества. Так как данные выборы дадут ответ на многие вопросы, волнующие сегодня как мировое сообщество, так и соседей по региону.

− Это первые выборы, которые проходят по новым правилам, на основе Избирательного кодекса, разработанного с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ и других международных партнеров. В республике проведена большая работа по либерализации процесса выдвижения кандидатов, обеспечению прозрачности и конкурентности избирательной кампании, усилению позиций политических партий, исключению из законодательства устаревших практик. Таким образом, все члены будущего состава парламента на конкурентной основе и, соответственно, их легитимность и ответственность перед избирателями будет значительно выше, − убежден эксперт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

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100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
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