МИД Туркменистана посетила российская делегация

АШХАБАД, 27 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 ноября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация России во главе с руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству ("Россотрудничество") Элеонорой Митрофановой. Делегацию принял глава ведомства Рашид Мередов.

В ходе встречи стороны провели обсуждение вопросов развития сотрудничества между двумя странами по таким актуальным направлениям, как технологии и инновации, наука, образование, культура и искусство.

ИП "ТУРКМЕНинформ"