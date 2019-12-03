В Ташкенте проведены туркмено-узбекские переговоры в верхах

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 ноября пребывающий с рабочим визитом в Ташкенте Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи на высшем уровне, прошедшей в резиденции Куксарой, были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, энергетики, транспорта и инфраструктуры, водной проблематики, сельского хозяйства, машиностроения, газопереработки, туризма и других.

По окончании переговоров главы двух государств осмотрели экспозицию книг Гурбангулы Бердымухаммедова, изданных на различных языках, а затем была проведена церемония присвоения главе Туркменистана звания Почетный академик Академии наук Республики Узбекистан.

ИП "ТУРКМЕНинформ"