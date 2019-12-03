Туркменский лидер завершил визит в Ташкент

НОВОСТИ В МИРЕ, 30 ноября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов в рамках рабочего визита в Узбекистан принял участие в прошедшей в Ташкенте 2-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии наряду с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и Первым Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.

В ходе саммита руководители стран региона рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, науки, образования и культуры, технологий и инноваций, водной проблематики, экологии и охраны окружающей среды и других.

По итогам Консультативной встречи глав государств Центральной Азии было принято Совместное заявление.

В завершение визита главы государств возложили цветы к Мемориальному комплексу первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова.

ИП "ТУРКМЕНинформ"