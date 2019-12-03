Делегация МИД Туркменистана посетила Россию

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 ноября делегация ведомства внешней политики Туркменистана завершила двухдневный визит в Российскую Федерацию.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедших в Москве двусторонних межмидовских политических консультациях по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, энергетики, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, прежде всего, СНГ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"