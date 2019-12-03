Утвержден главный финансовый документ страны

АШХАБАД, 2 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 ноября Меджлис Туркменистана провел 8-е заседание шестого созыва, главным пунктом повестки дня которого стало рассмотрение проекта Государственного бюджета страны на наступающий год.

Как сообщалось на заседании национального парламента, доходы в будущем году будут сформированы за счет поступлений за счет предприятий производственной сферы, в том числе, нефтегазовой, химической, электроэнергетической, строительной и других отраслей.

Основная часть расходов будет направлена на развитие социальной сферы и финансирование системы социального обеспечения.

Бюджетом также предусмотрено дальнейшее интенсивное развитие агропромышленного комплекса, сферы транспорта и связи, текстильной и пищевой промышленности.

По итогам обсуждения депутаты единогласно приняли Закон "О Государственном бюджете Туркменистана на 2020 год".

Кроме того, Постановлением Меджлиса Туркменистана было утверждено исполнение Государственного бюджета страны за 2018 год по доходам в сумме 85 963 595,0 тысяч манатов и расходам в сумме 85 670 944,0 тысячи манатов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"