Глава Туркменистана провел перестановки в руководящем составе столицы

АШХАБАД, 3 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал ряд постановлений, в соответствии с которыми он произвел изменения в кадровом составе руководящего аппарата Ашхабада.

Так, прежний заместитель хякима Беркарарлыкского этрапа столицы Абдымухаммет Арамов был переведен на пост заместителя хякима Копетдагского этрапа Ашхабада. На его место был назначен Арслан Сапаров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"