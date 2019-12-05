Всемирный банк поддержит деятельность МФСА

АШХАБАД, 4 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 декабря ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад региональный директор Всемирного Банка по странам Центральной Азии Лилия Бурунчук.

Встреча была посвящена вопросам развития двустороннего сотрудничества Туркменистана и ВБ, возможностям реализации новых совместных проектов, а также поддержки Всемирным банком деятельности Международного фонда спасения Арала, в котором в 2017-2019 годах председательствует Туркменистан. Также были обсуждены вопросы участия ВБ в разработке четвертой Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), подготовке Центрально-азиатской водной стратегии.

В завершение встречи была проведена церемония подписания Соглашения между Всемирным банком и Исполнительным комитетом Международного фонда по спасению Арала по дополнительному финансированию проекта модернизации гидрометеорологических служб в Центральной Азии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"