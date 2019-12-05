В МИД Туркменистана провели встречу с делегацией Румынии

АШХАБАД, 5 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 декабря ведомство иностранных дел Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Румынии во главе с генеральным директором Управления по отношениям со странами Восточного соседства ММИД Румынии Адрианой Станеску.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждались актуальные вопросы развития межгосударственного диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и энергетики, сотрудничества в рамках международных организаций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"