Правительство Туркменистана провело заседание в расширенном формате

АШХАБАД, 8 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание правительства страны в расширенном формате, на которое также были приглашены члены национального парламента, главы дипмиссий Туркменистана в зарубежных странах.

На заседании вице-премьеры и ответственные руководители выступили с докладами по основным социально-экономическим показателям развития страны по итогам истекших 11 месяцев текущего года, о ходе реализации принятых национальных программ в столице и велаятах.

Далее глава государства выступил с речью, в которой рассказал об основных достижениях в развитии Туркменистана в уходящем году, обозначил основные направления на наступающий год, а также дал ряд поручений участникам встречи по реализации дальнейшего внешнего и внутреннего курса страны, укреплению всех сфер национальной экономики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"