В Ашхабаде прошли состязания среди дипломатов

АШХАБАД, 9 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 декабря в Ашхабаде завершились соревнования среди работников аккредитованных в стране дипломатических миссий зарубежных стран и работников МИД Туркменистана, которые были организованы внешнеполитическим ведомством страны и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Туркменистана в честь приближающегося празднования Международного дня нейтралитета.

Состязания проводились с 30 ноября и включали в себя турниры по бадминтону, шахматам и футзалу.

Призерами состязаний по шахматам стали: 1-2 места - представители Посольства Российской Федерации, 3 место - сотрудники МИД Туркменистана.

На соревнованиях по бадминтону первыми стали дипломаты Посольства Исламской Республики Пакистан, второе место заняли представители Посольства Китайской Народной Республики и третье место – Посольства Российской Федерации.

Лучшей командой по футзалу стала сборная Министерства иностранных дел Туркменистана,на втором месте – команда Посольства Соединенных Штатов Америки и третье место заняла объединенная команда посольств РФ, Армении и Малайзии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"