Рассмотрены актуальные вопросы жизни регионов и столицы

АШХАБАД, 10 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание в цифровом формате с главами администраций регионов и столицы.

В ходе мероприятия хякимы представили главе государства отчеты о ходе реализации принятых национальных программ, строительства объектов социального и экономического назначения, благоустройства Ашхабада, текущем положении дел в сельском хозяйстве.

ИП "ТУРКМЕНинформ"