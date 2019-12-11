В Ашхабад прибыл новый посол Литвы

АШХАБАД, 11 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 декабря в Туркменистан для вступления в должность прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Литвы (с резиденцией в Баку, Азербайджан) Эгидиюс Навикас, который вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой и посетил туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С декабря 2014 года по июнь 2019 послом Литвы в Туркменистане являлся Валдас Ластаускас.

ИП "ТУРКМЕНинформ"