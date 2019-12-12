Глава государства поздравил граждан

АШХАБАД, 12 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов поздравил граждан страны и соотечественников с Международным днем нейтралитета, учрежденным по инициативе Туркменистана в 2017 году.

В поздравлении говорится:

"12 декабря 1995 года вписано в историю нашей страны как особо важное историческое событие. Двадцать четыре года назад Туркменистан обрел правовой статус постоянного нейтралитета. За этот короткий по историческим меркам срок наше государство накопило ценнейший опыт налаживания дружественных отношений со странами планеты, авторитетными организациями во имя обеспечения мира, безопасности, устойчивого развития, формирования эффективных векторов международного сотрудничества.

Избрание Ашхабада местом размещения Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии приумножило авторитет Туркменистана как страны, активно претворяющей в жизнь инициативы и программы Сообщества Нации по поддержанию всеобщего мира. В 2015 году на 69–м заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была повторно принята Резолюция "О правовом статусе постоянного нейтралитета Туркменистана", что приумножило авторитет нашего государства в качестве страны, всесторонне укрепляющей мирные, дружественные и взаимовыгодные отношения, надежного партнера и центра миротворчества.

В будущем, 2020 году, на высоком уровне будет отмечено большое и важное событие международной значимости – 25-летие утверждения Генассамблеей ООН статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, приверженного принципам миролюбия, доброжелательности, гуманизма, взаимовыгодного сотрудничества со странами мира и авторитетными организациями.

Нейтралитет стал эффективным механизмом проводимой нами внутренней и внешней политики, обогащает международные отношения и определяет их направления. Ориентированную на миротворчество, созидание и прогресс политику, реализуемые проекты международной значимости, фундаментальные преобразования мы сегодня направляем на великую цель – комплексное развитие независимого государства. Успешно осуществляются модернизация отраслей экономики, переход на цифровую систему. Строятся новые города и села, международный газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия и транспортно-транзитные коридоры, высокоскоростные автомобильные дороги, крупные инновационные промышленно-производственные комплексы.

Мы придаем важное значение укреплению и углублению связей в области политики, экономики, науки, образования, культуры с такими авторитетными структурами, как Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Содружество Независимых Государств, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего и Ближнего Востока, Европы и Америки. Выдвигаемые нами на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН, международных форумах инициативы по водной, энергетической и транспортной дипломатии повышают политическое доверие мирового сообщества к Туркменистану. Принятие на 73-м заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Резолюции "2021 год – Международный год мира и доверия" продемонстрировало наши усилия во имя утверждения мира и дружбы.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, больших успехов в деятельности во имя процветания Родины".

ИП "ТУРКМЕНинформ"