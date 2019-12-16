В МИД Туркменистана проведена встреча с делегацией УВКБ ООН

АШХАБАД, 13 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация во главе с региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека по странам Центральной Азии Ришардом Коменда.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества Туркменистана и УВКБ ООН, выполнения страной основных конвенций по защите прав человека, ликвидации всех форм расовой дискриминации.

ИП "ТУРКМЕНинформ"