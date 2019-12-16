Туркменский лидер поздравил работников сферы ТЭК

АШХАБАД, 14 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к работникам нефтегазовой сферы страны с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Поздравляю вас с Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

Нефтегазовая промышленность – одна из базовых отраслей национальной экономики. За последние годы в результате проводимой нами стратегии индустриального развития реализовано множество масштабных нефтегазовых проектов: строительство газопровода Восток–Запад, позволившего форсировать освоение месторождения "Галкыныш" и подключить подачу "голубого топлива" к единой системе, сдача в эксплуатацию газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы, ввод в строй в Ахалском велаяте первого в мире завода по выпуску бензина из природного газа и другие.

Интенсивными темпами ведется прокладка значимой для региона и стран-соседей газовой магистрали Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, благодаря которой станет возможным осуществлять долгосрочные поставки природного газа в крупнейшие государства юго-восточной Азии и, придав колоссальный импульс экономическому прогрессу, будет содействовать решению социальных и гуманитарных вопросов, утверждению мира и стабильности в региональном масштабе.

Нами реализованы проекты по диверсификации нефтегазового комплекса, повышению его производственного потенциала за счет создания современной инфраструктуры. Эта работа будет продолжена и впредь.

В ближайшее время мы намерены построить в регионах страны ряд газохимических комплексов и заводов, которые, расширив возможности наращивания ассортимента и объемов продукции глубокой переработки природного газа, ускорят комплексную диверсификацию отрасли.

Сегодня, в век развитых технологий и науки, растет потребление нефти-сырца и нефтепродуктов, и поэтому мы уделяем особое внимание развитию нефтехимической отрасли, что, наряду с эффективным использованием богатых запасов углеводородов и наращиванием объемов переработки и экспорта энергоресурсов, выступает нашей главной целью. Подтверждением тому служит отвечающая мировым стандартам продукция, выпускаемая на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, где в будущем будут построены новые технологические объекты. В целом, все это отражает успешное проведение в жизнь стратегии диверсификации национальной экономики.

"Программой развития нефтегазовой промышленности Туркменистана на период до 2030 года" и "Программой по социально-экономическому развитию страны на 2019-2025 годы" предусмотрено принятие мер по дальнейшему повышение производственных мощностей, что тесно связано с обеспечением энергетической безопасности и устойчивого экономического развития страны в глобальном и региональном масштабах. Для этого на нефтегазовых месторождениях важно вести продуктивную работу с применением инновационных цифровых технологий.

Убежден, что трудолюбивые туркменские нефтяники, газовики, геологи достойно справятся со всеми поставленными задачами".

ИП "ТУРКМЕНинформ"