Обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Евросоюзом

АШХАБАД, 15 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 13 декабря внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил прибывший с рабочим визитом в страну глава делегации Европейского Союза в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре) Кристиан Бергер. Его принял министр иностранных дел Рашид Мередов.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и ЕС по приоритетным направлениям, углубления взаимодействия по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"