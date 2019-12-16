Туркменская делегация вернулась из Ташкента

НОВОСТИ В МИРЕ, 16 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация ведомства внешней политики Туркменистана во главе с заместителем министра Вепой Хаджиевым завершила визит в Узбекистан.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшей 14 декабря в Ташкенте ежегодной встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии, которая была посвящена вопросам углубления сотрудничества в сферах обеспечения безопасности, взаимодействия в рамках международных организаций, мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"