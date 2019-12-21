МИД Туркменистана посетила Постоянный координатор ООН

АШХАБАД, 17 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 декабря глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Постоянным координатором ООН в стране Еленой Пановой.

Встреча была организована с целью подписания совместной с ООН программы "Совершенствование системы социальной защиты путем внедрения инклюзивно качественных социальных услуг на местном уровне", который является частью стратегии страны по реализации Целей Устойчивого Развития в рамках взаимодействия государственных органов и общественных организаций Туркменистана с соответствующими учреждениями системы Организации Объединенных Наций.

ИП "ТУРКМЕНинформ"