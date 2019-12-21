Туркменская делегация отправилась в Женеву

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с председателей государственной миграционной службы страны Доврангельды Байрамовым пребывает с визитом Женеве, где в отделении ООН 17-18 декабря проходит Первый глобальный форум по беженцам.

Открывая мероприятие, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что международное сообщество должно разделить ответственность за судьбу людей, спасающихся от войн, конфликтов и преследований, и призвал восстановить систему защиты беженцев и устранять коренные причины, которые вынуждают людей покидать свои дома.

Форум был инициирован правительствами Коста-Рики, Эфиопии, Германии, Пакистана и Турции. Главными ораторами мероприятия выступили глава ООН, Верховный комиссар ООН Филиппо Гранди, советник Федерального Совета, глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации И.Кассис. Кроме того, на пленарных заседаниях были заслушаны выступления делегаций стран-членов ООН, руководителей учреждений системы ООН, представителей гражданского общества и частного сектора, беженцев.

В своем выступлении глава делегации Туркменистана отметил значимость принятой Ашхабадской декларации по итогам международной конференции, проведенной в Ашхабаде в 2012 году правительством Туркменистана совместно с Организацией Объединенных Наций и Организацией Исламского Сотрудничества, и призвал международное сообщество и правительства принимающих беженцев стран расширить возможности по оказанию помощи и поддержки беженцам и выполнению обязательств, вытекающих из Ашхабадской декларации.

Участники форума также подняли вопросы привлечения дополнительных финансов для помощи беженцам и принимающим их общинам, какие поправки нужно внести в законы, чтобы помочь интеграции беженцев в общество.



ИП "ТУРКМЕНинформ"