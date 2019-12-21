В МИД Туркменистана проведены многосторонние консультации по Аралу

АШХАБАД, 19 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 декабря в ведомстве внешней политики Туркменистана были проведены многосторонние консультации по разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря (UN SPAS).

Переговоры были организованы в рамках резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 73/297 от 28 мая 2019 года, а также во исполнение решений Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала от 24 августа 2018 года.

В ходе встречи были рассмотрены гуманитарные, экологические и социально-экономические последствия Аральской катастрофы, как на региональном, так и на глобальном уровнях, вопросы создания модели Специальной программы ООН по предотвращению аналогичных ситуаций в других регионах, обсуждены перспективы дальнейшего развития сотрудничества между ООН и МФСА, а также была выдвинута инициатива создания Многопартнерского фонда по безопасности человека для региона Приаралья по преодолению негативных последствий экологической катастрофы в регионе Аральского моря.

ИП "ТУРКМЕНинформ"