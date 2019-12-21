Новый посол Эфиопии прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 20 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 декабря вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Демократической Республики Эфиопия(с резиденцией в Анкаре, Турция) Гирма Темесген Баркесса,прибывший в страну для вступления в должность, посетил внешнеполитическое ведомство Туркменистана и вручил свои верительные грамоты спикеру Меджлиса Гульшат Маммедовой.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики и торговли, бизнеса, энергетики, сельского хозяйства, текстильной индустрии, науки, образования и культуры.

Дипломатические отношения между Туркменистаном и Эфиопией были установлены в ноябре 2015 года. Первым послом Эфиопии в Туркменистане через год стал Аялев Гобезе Воркнехи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"