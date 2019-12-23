Туркменский лидер завершил визит в РФ

Туркменский лидер завершил визит в РФ21.12.2019 13:58
НОВОСТИ В МИРЕ, 21 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов завершил визит в Российскую Федерацию, предпринятый с целью участия в прошедшем в Санкт-Петербурге неформальном саммите лидеров государств-участников СНГ.
Встреча глав государств была посвящена вопросам приближающегося празднования 75-летия Великой Победы и другим актуальным вопросам сотрудничества.
Также на полях саммита туркменский лидер провел встречи с зарубежными коллегами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"