Туркменистан готовится принять этап Кубка Дэвиса

АШХАБАД, 23 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Туркменистане начата подготовка к проведению в июне следующего года в Ашхабаде одного из этапов международного турнира по теннису на Кубок Дэвиса.

Соответствующее постановление было подписано на прошлой неделе Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым. Ответственным исполнителем выступает Министерство спорта и молодежной политики совместно с Федерацией тенниса Туркменистана и Международной федерацией тенниса.

Этап престижного международного турнира пройдет в Теннисном комплексе Олимпийского городка города Ашхабада с 8 по 15 июня.

ИП "ТУРКМЕНинформ"