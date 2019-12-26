В этрапе Сердар введено в строй новое село

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 декабря в этрапе Сердар Балканского велаята Туркменистана была проведена торжественная церемония открытия нового села Ровач.

Населенный пункт современного типа был возведен в рамках реализации Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года и обустроен в соответствии с современными стандартами жилищного строительства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"