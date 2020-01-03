Туркменский лидер направил соболезнования народу Казахстана

АШХАБАД, 28 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву.

В нем глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью множества людей при крушении самолета около города Алматы, передал слова сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"