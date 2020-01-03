Глава государства совершил рабочую поездку по Ашхабаду

АШХАБАД, 29 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов совершил рабочую поездку по столице, которая была предпринята с целью ознакомления с ходом подготовки объектов Олимпийского городка к предстоящим в следующем году в Ашхабаде международным спортивным событиям.

В частности, туркменский лидер осмотрел объекты, на которых будут проводиться чемпионат мира по самбо, чемпионат Азии по футзалу и теннисный турнир на Кубок Дэвиса (Зона Азия/Океания, IV группа).

Президент внимательно изучил проекты, высказал ряд замечаний и пожеланий по организации масштабных турниров.

ИП "ТУРКМЕНинформ"