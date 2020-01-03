Туркменский лидер провел телефонный разговор с коллегами из Узбекистана и Кыргызстана

АШХАБАД, 31 декабря - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 декабря Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонные разговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

Глава государства поздравил коллег с наступающим Новым годом, а также обменялся с ними мнениями по актуальным вопросам развития двустороннего сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"