advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
03.01.2020 / 21:37 msk / 23:37 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ПОЛИТИКА
Глава Туркменистана поздравил граждан с Новым годом
01.01.2020 02:06

АШХАБАД, 1 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю наступления Нового года.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!
Мой родной народ!

Подошел к концу 2019 год, прошедший под девизом "Туркменистан – Родина процветания". Через несколько мгновений мы проводим 2019 год и встретим Новый – 2020 год. Уходящий год был одним из благополучных. Мы провожаем год, полный успехов и трудовых побед. В эти минуты, когда мы обращаемся друг к другу с самыми добрыми пожеланиями, я сердечно поздравляю всех вас с наступлением Нового, 2020 года! Пусть и в Новом году вам сопутствует удача!

По туркменскому летоисчислению 2020 год является годом Мыши, которая отличается особым трудолюбием, энергичностью, не боится трудностей, решительна, а главное, в работе она не знает устали. В год Мыши ожидаются богатые урожаи.

В 2019 году мы провели масштабные реформы, приступили к реализации многих грандиозных проектов. В году, прошедшем под девизом "Туркменистан – Родина процветания", в Ахалском велаяте мы сдали в эксплуатацию единственный в мире завод по производству экологически чистого бензина из природного газа. В столице и регионах открыли новые школы, детские сады, улицы и другие многочисленные объекты. Тысячи счастливых семей справили новоселье, получив ключи от квартир повышенной комфортности. Были открыты водоочистные установки, теплицы, другие объекты, созданы тысячи новых рабочих мест.

2019 год останется в памяти годом начала масштабных работ. Мы приступили к строительству высокоскоростной автомагистрали Ашхабад-Туркменабат, заложили фундамент нового административного центра Ахалского велаята. В окрестностях водохранилища Ак яйла, неподалеку от Туркменского озера "Алтын асыр", приступили к возведению инфраструктурного комплекса социального и производственного назначения.

На втором заседании Халк Маслахаты Туркменистана мы определили задачи, связанные с совершенствованием деятельности представительного органа законодательной власти. Утвердили основные направления социально-экономического развития страны в 2020 году. В новом году на заседании Халк Маслахаты мы обсудим важнейшие вопросы жизнедеятельности государства.

Сегодня глубокие реформы осуществляются в сельском хозяйстве. Наши земледельцы и в этом году вырастили щедрые урожаи сельскохозяйственных культур, сдав свыше 1 миллиона 651 тысячи тонн пшеницы и более 1 миллиона 60 тысяч тонн хлопка-сырца, успешно выполнив взятые на себя договорные обязательства. Собраны также хорошие урожаи овощебахчевых и плодовоягодных культур.

Дорогие соотечественники!
Мой родной народ!

Под девизом "Государство – для человека!" в столице и регионах строятся объекты медицинского назначения. Ведь здоровье народа – это главное богатство нашего государства. Именно поэтому мы уделяем особое внимание развитию массовой физкультуры, спорта, олимпийского движения.

В Ашхабаде действует Олимпийский городок. В 2017 году мы провели здесь V Азиатские игры, а в 2018 году – Чемпионат мира по тяжелой атлетике. В наступающем году здесь же проведем Чемпионат Азии по футзалу, международный турнир по теннису за Кубок Дэвиса и Чемпионат мира по самбо.

Большое значение мы придаем развитию сферы образования, воспитанию физически и духовно развитой молодежи с широким кругозором.

Развитие нашего независимого государства, благополучие народа прочно связано с наукой. Наше Отечество, как динамично развивающееся мощное государство, уверенно интегрируется в мировое научное пространство.

Мы четко определили основные задачи внешней политики нашего нейтрального государства. Мы ставим цель – упрочить в мире роль нашей независимой страны, вывести на качественно новый уровень взаимоотношения с другими государствами и международными организациями.

Проводимая нашей страной политика пользуется большой поддержкой Организации Объединенных Наций. Об этом свидетельствует и факт избрания Туркменистана в уходящем году во многие структуры ООН. 28 мая нынешнего года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по нашей инициативе приняла Резолюцию о сотрудничестве ООН с Международным фондом спасения Арала, а в сентябре – об объявлении 2021 года Международным годом мира и доверия. Взаимодействие с этой Организацией является стратегическим курсом нашей международной политики и останется таковым и впредь.

В 2019 году Туркменистан председательствовал в Содружестве Независимых Государств. В этот период в соответствии с нашими целями по обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития организованно прошли мероприятия, приумножившие авторитет Туркменистана в странах Содружества.

В августе мы провели Первый Каспийский экономический форум и в его рамках – Международную выставку Каспийских инновационных технологий, а также Международную автовыставку "Türkmen sährasy-2019". Эти важнейшие мероприятия стали ключевыми для дальнейшего укрепления сотрудничества между Прикаспийскими государствами.

Мы и впредь будем работать в партнерстве с международными организациями, планомерно наращивать связи с государствами мира, еще больше укрепляя позиции и авторитет независимого Туркменистана на мировой арене.

Дорогие соотечественники!
Мой родной народ!

В 2020 году исполняется 25 лет со дня принятия Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Резолюции "О постоянном нейтралитете Туркменистана". Дважды признанный этой авторитетной структурой нейтрально-правовой статус нашего государства – это наша гордость и великое достояние, наша доктрина, призывающая к торжеству мира, дружбы, гуманизма, к сотрудничеству во имя достижения прогресса.

Мировое сообщество высоко оценивает нашу нейтральную политику. В 2017 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию об объявлении 12 декабря Международным днем нейтралитета. Это стало еще одним убедительным свидетельством большой поддержки в мире нашей внешней политики. И у нас есть все основания, чтобы в 2020 году широко и торжественно отметить 25-летний юбилей постоянного нейтралитета нашего суверенного государства.

Дорогие соотечественники!

В 2019 году проделана большая работа по развитию национальной культуры, охране и популяризации нашего наследия. Одним из ярких свидетельств деятельности в этом направлении является включение туркменского национального искусства ковроделия в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Это приятное для нас событие также состоялось в 2019 году. Мы и дальше будем со всем вниманием относиться к развитию национальной культуры как нашему духовному богатству.

Девизом 2020 года мы провозгласили "Туркменистан – родина Нейтралитета".

Уважаемые друзья!

В целях повышения благосостояния народа, улучшения социально-бытовых условий его жизни мы с 1 января 2020 года на 10 процентов повышаем размеры заработной платы всех работников бюджетных и хозрасчетных структур, общественных организаций, пенсий и государственных пособий, стипендий студентам и слушателям. Такую политику мы проводим из года в год.

Дорогие соотечественники!
Мой родной народ!

Совсем немного времени осталось до встречи Нового, 2020 года. Пусть Новый год станет для всех нас годом мира, благополучия, счастья, больших успехов! Пусть в новом году в ваших семьях царят любовь, счастье и благополучие!

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Новым, 2020 годом!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Туркменский лидер завершил визит в Ташкент
Глава МИД Туркменистана посетил Дубай
В Ашхабаде обсуждают вопросы экономического развития стран Центральной Азии
В Ашхабаде обсуждают вопросы развития транспортной сети в регионе
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


Речь Президента Гурбангулы Бердымухамедова на расширенном заседании Кабинета Министров
Обзор прессы с 2 по 8 декабря
09.12.2019
Совместное заявление министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Сербии, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан по случаю 75-летия Победы во Второй мировой войне на 26-й встрече Совета Министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ
Обзор прессы с 2 по 8 декабря
08.12.2019
Совместное заявление Консультативной встречи глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 25 ноября по 1 декабря
02.12.2019
Речь Президента Туркменистана на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 25 ноября по 1 декабря
01.12.2019
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2020 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿