Главу Туркменистана поздравил космонавт Олег Кононенко

АШХАБАД, 2 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступило поздравительное послание по случаю Нового года от летчика-космонавта Российской Федерации, Героя Туркменистана Олега Кононенко.

В послании говорится:

"От всего сердца поздравляю Вас с наступающим Новым, 2020 годом! Уверен, что под Вашим мудрым руководством будущий год будет также ознаменован великими свершениями и новыми трудовыми достижениями народа Туркменистана, что еще выше поднимет авторитет независимого и нейтрального Туркменского государства на международной арене.

Несомненно, знаковым событием 2020 года станет широкое празднование 25-летия статуса постоянного нейтралитета Туркменистана, признанного на международном уровне. Эта дата - одна из самых важных и очень значимых для туркменского народа и страны, символизирующая миролюбие и открытость государства к равноправному сотрудничеству. Принципы и идеалы туркменского нейтралитета сегодня особенно востребованы на мировой арене. Они придают мощный импульс укреплению мира, устойчивого развития и безопасности на всей планете Земля!

Провожая год уходящий, каждый из нас вспоминает самые значимые события, которые навсегда останутся в памяти. Для меня таким событием стало присвоение Вами мне звания Героя Туркменистана и вручение золотой медали "Алтын ай". Эта высокая награда является символом моей неразрывной связи с Родиной, где прошли мои детство и юность.

Как уроженец древней и прекрасной туркменской земли, я испытываю особые чувства к туркменскому народу - искреннему, открытому, доброжелательному и очень гостеприимному. От души радуюсь и горжусь огромными достижениями туркменистанцев, которые неразрывно связаны с Вашей государственной и международной деятельностью.

Глубокоуважаемый господин Президент! Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы поздравить Вас и в Вашем лице народ страны с наступающим Новым годом и еще раз выразить Вам свое искреннее уважение и наилучшие пожелания здоровья и успехов в Вашей деятельности во имя мира и процветания независимого и нейтрального Туркменистана!

Пусть 2020 год станет годом стабильности, мира и благополучия! С Новым годом!".

ИП "ТУРКМЕНинформ"