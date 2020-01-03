Президента Туркменистана поздравляют зарубежные коллеги

АШХАБАД, 3 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступают поздравления с Новым годом от зарубежных коллег и партнеров.

В частности, послания прислали Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, премьер-министр Японии Синдзо Абе с супругой, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла, Президент Республики Исландия Гвюдни Торласиюс Йоуханнессон с супругой, Президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Грузии Саломе Зурабишвили, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани с супругой, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Король Норвегии Харальд V, Королева Дании Маргрете II, Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, Генерал-губернатор Новой Зеландии Пэтси Редди, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, премьер-министр Грузии Георгий Гахария, Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль-Нахайян, Президент Сирийской Арабской Республики Башар Аль Асад с супругой, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин с супругой, Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд.

ИП "ТУРКМЕНинформ"