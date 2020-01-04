В Гекдере открыли зимний сезон

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 2 января в детских оздоровительных центрах отдыха в Гекдере открыли зимний сезон для школьников Туркменистана, где для них на время зимних каникул будет организовано множество кружков, соревнований, конкурсов и экскурсий.

Торжественная церемония отправки детей в лагеря состоялась на площади перед столичным Дворцом детей и юношества, по традиции она сопровождалась театрализованным представлением.

ИП "ТУРКМЕНинформ"