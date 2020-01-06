Туркменистан передал эстафету председательства в СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". С 1 января председательство в Содружестве Независимых Государств перешло от Туркменистана к Узбекистану в соответствии с решением Ашхабадского саммита СНГ.

Узбекистан будет одновременно председательствовать в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей государств-участников при уставных и других органах Содружества, Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете.

ИП "ТУРКМЕНинформ"