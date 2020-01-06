Туркменистан и Венгрия проведут заседание межправкомиссии

АШХАБАД, 6 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ближайшее время состоится очередное заседание межправительственной туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого будут обсуждены практические вопросы развития сотрудничества между двумя странами по приоритетным направлениям.

5 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов своим постановлением утвердил состав комиссии с туркменской стороны.

Первое заседание туркмено-венгерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству состоялось в Ашхабаде в июне 2015 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"