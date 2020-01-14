Глава Туркменистана заслушал отчеты о жизни велаятов

АШХАБАД, 7 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел по цифровой видеосвязи рабочее совещание с главами администраций регионов и столицы, посвященное ходу социально-экономического развития регионов.

В частности, были заслушаны отчеты хякимов о текущем положении дел в велаятах, предпринимаемых мерах по развитию инфраструктуры, социальной сферы, сельского хозяйства, реализации принятых национальных программ, ходе благоустройства Ашхабада.

В рамках мероприятия туркменский лидер также произвел ряд кадровых назначений среди руководства регионов.

В частности, новым главой администрации Геоктепинского этрапа Ахалского велаята вместо переведенного на другую работу Язмухаммета Гурбанова стал прежний хяким Дарганатинского этрапа Лебапского велаята Чарыгельды Чарлыев.

Новым хякимом Серахсского этрапа Ахалского велаята был назначен Гурбанмырат Язгулыев.

Какамырат Куртов был уволен с поста хякима Каахкинского этрапа Ахалского велаята, на его место временно заступил его прежний заместитель Арман Гурбанов.

В Этрекском этрапе Балканского велаята новым руководителем вместо Беггельды Аннагурбанова стал Реджепмаммет Нурыев. Новым хякимом этрапа Сердар Балканского велаята вместо Сердара Амандурдыева был назначен Маммет Байрамгулыев. На должности хякима города Сердар Ходжагельды Ходжаев сменил

Ходжамырат а Гочмырадова.

По Дашогузскому велаяту администрацию этрапа имени Гурбансолтан эдже вместо Дурдымухамметаа Мырадова возглавил Оразгылыч Аманов. Хякимом этрапа Рухубелент вместо Аймухаммета Душемова теперь будет работать Довлетмырат Гуджиков.

В Лебапском велаяте новым хякимом Дарганатинского этрапа стал его прежний заместитель Азат Амандурдыев.

Новым хякимом Марыйского этрапа Марыйского велаята стал Арслан Дурдыев, сменивший в должности Агамырада Алламырадова. Прежний заместитель хякима Туркменкалинского этрапа Байрамгельды Овезов был переведен на должность хякима Огузханского этрапа данного велаята вместо уволенного с поста Мердана Гандымова.

Кроме того, Президент произвел кадровые перестановки среди руководства на местах.

Так, новым заместителем хякима Бюзмейинского этрапа города Ашхабада был назначен Довлет Джумаев.

В Ахалском велаяте заместитель хякима Серахсского этрапа Керим Кичиев был освобожден от временного исполнения руководства данным этрапом.

В Дашогузском велаяте за допущенные в работе недостатки был уволен заместитель хякима этрапа Героглы Хыдыр Непесов, эту должность занял Сердар Ханмедов. Также была освобождена от должности заместителя хякима Губадагского этрапа Аразбиби Байрамгелдиева, на этот пост заступила Лачын Акбаева. Новым заместителем хякима этрапа С.Туркменбаши стал Мейлис Чарыев.

В Лебапском велаяте новым заместителем хякима Дяневского этрапа вместо Нардурды Мурадова был назначен Акмурад Черкезов.



По Марыскому велаяту Мекан Якубов стал заместителем хякима Туркменкалинского этрапа. Мердан Чотанов сменил Атаджана Солтанова на должности заместителя хякима Мургабского этрапа, а Гульбахар Нурягдыева стала новым заместителем хякима Туркменкалинского этрапа вместо Джемиле Мухаммедовой.

ИП "ТУРКМЕНинформ"