Главу Туркменистана продолжают поздравлять коллеги

Главу Туркменистана продолжают поздравлять коллеги08.01.2020 11:44
АШХАБАД, 8 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова продолжают поступать новогодние поздравления от зарубежных коллег.
Так, туркменского лидера поздравили Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах Аль-Сиси, Президент Народной Республики Бангладеш Абдул Хамид, премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди, Президент Республики Словения Борут Пахор, глава исполнительной власти Исламской Республики Афганистан Абдулла Абдулла, Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, премьер Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян, председатель Постоянного Комитета Всекитайского Собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, Эмир Государства Кувейт Шейх Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель.
ИП "ТУРКМЕНинформ"