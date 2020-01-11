В Туркменистан прибыл новый посол Ирана

В Туркменистан прибыл новый посол Ирана10.01.2020 11:47
АШХАБАД, 10 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 января глава внешнеполитического ведомства Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с прибывшим в Ашхабад для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Голамом Аббасом Арбабом Халесом, который сменил в должности Сайеда Мохаммада Ахмади.
В ходе встречи министр и посол рассмотрели приоритетные вопросы развития диалога между двумя странами.
ИП "ТУРКМЕНинформ"